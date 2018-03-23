Под Ростовом столкнулись три автомобиля Toyota: пострадали два водителя

Под Ростовом произошло тройное ДТП. Авария случилась сегодня, 23 марта, около 06:50 на 6-м километре южного подъезда к Ростову, в районе Соленого озера.

По предварительной информации, 38-летний водитель Toyota Carina не справился с управлением. Его автомобиль врезался во встречную Toyota Camry, за рулем которой находился 44-летний мужчина. Затем машину отбросило на кроссовер Toyota RAV4, которым управлял 52-летний водитель.

— В результате происшествия пострадали водители Toyota Carina и Toyota Camry, — сообщили 161.ru в отделе УГИБДД по Ростовской области

В начале этой недели в донской столице также произошла массовая авария. На пересечении проспекта Кировского и улицы Малюгиной столкнулись четыре машины.