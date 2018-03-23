Ещё
Под Ростовом столкнулись три автомобиля Toyota: пострадали два водителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Ростовом столкнулись три автомобиля Toyota: пострадали два водителя 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Под Ростовом произошло тройное ДТП. Авария случилась сегодня, 23 марта, около 06:50 на 6-м километре южного подъезда к Ростову, в районе Соленого озера.
По предварительной информации, 38-летний водитель Toyota Carina не справился с управлением. Его автомобиль врезался во встречную Toyota Camry, за рулем которой находился 44-летний мужчина. Затем машину отбросило на кроссовер Toyota RAV4, которым управлял 52-летний водитель.
— В результате происшествия пострадали водители Toyota Carina и Toyota Camry, — сообщили 161.ru в отделе УГИБДД по Ростовской области.
В начале этой недели в донской столице также произошла массовая авария. На пересечении проспекта Кировского и улицы Малюгиной столкнулись четыре машины.
161.ru: последние новости
«Девушка была еще жива, а люди на ее фоне делали селфи»: очевидец — о смертельной аварии под Таганрогом Из-за ремонта в апреле ограничат движение на нескольких ростовских улицах Опасная скорость: на донской трассе в аварии погиб водитель и ранена пассажирка легковушки
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре42
В России признали бессилие перед США1729
Еще одна страна вышлет российских дипломатов179
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»4
Успенскую сняли с рейса за дебош186
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
04:51
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре
Общество
02:57
Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
Шоу-бизнес
01:23
Савченко рассказала про переворот: запись со скрытой камеры
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение