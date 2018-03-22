В Пермском крае задерживают по 50 пьяных водителей в день

По уровню рецидива, когда водители повторно попадаются пьяными за рулём, регион находится на третьем-четвёртом месте в России . В прошлом году зарегистрировано три тысячи повторных задержаний за пьяное вождение. Каждое восьмое ДТП совершено водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. При этом есть небольшое снижение таких аварий — на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности задержали 56 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения, возбудили 7296 уголовных дел.

В общей сложности в 2017 году в Пермском крае произошло 3451 ДТП, что на 11% меньше уровня 2016 года. Ранены 4442 человека, погибли 336 человек. 12,2% аварий — с участием детей до 16 лет. Раненых в таких авариях на 16,4% меньше, а погибли чуть больше детей. В 2016 году — 14, в 2017 году — 15.

Виновниками 80% ДТП стали водители. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети стало причиной 1986 происшествий. Это на 12,5% меньше, чем в 2016 году.