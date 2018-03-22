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В Пермском крае задерживают по 50 пьяных водителей в день
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В Пермском крае задерживают по 50 пьяных водителей в день 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Об этом на пленарном заседании регионального ЗС рассказал начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев.
По уровню рецидива, когда водители повторно попадаются пьяными за рулём, регион находится на третьем-четвёртом месте в России. В прошлом году зарегистрировано три тысячи повторных задержаний за пьяное вождение. Каждое восьмое ДТП совершено водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. При этом есть небольшое снижение таких аварий — на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности задержали 56 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения, возбудили 7296 уголовных дел.
В общей сложности в 2017 году в Пермском крае произошло 3451 ДТП, что на 11% меньше уровня 2016 года. Ранены 4442 человека, погибли 336 человек. 12,2% аварий — с участием детей до 16 лет. Раненых в таких авариях на 16,4% меньше, а погибли чуть больше детей. В 2016 году — 14, в 2017 году — 15.
Виновниками 80% ДТП стали водители. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети стало причиной 1986 происшествий. Это на 12,5% меньше, чем в 2016 году.
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