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Мост на Красном проспекте стал ловушкой для грузовиков
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Мост на Красном проспекте стал ловушкой для грузовиков 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Инцидент с застрявшей фурой произошел днем в четверг, 22 марта. Водитель белого грузовика Scania, следуя по Красному проспекту со стороны улицы Писарева в сторону площади Калинина, не рассчитал высоту своего грузовика и застрял под мостом. Высоты
3,8 метра
оказалось недостаточно для шведского большегруза.
Примечательно, что это второй подобный случай за последние сутки. В среду на этом же месте застрял контейнеровоз, также создавший затруднения для движения транспорта.
Некоторые водители посетовали в соцсетях, что указанная высота проезда на мостах не всегда соответствует действительности. «В Академе знак 3,8 — и проходишь. А здесь нет», — написал один из подписчиков паблика «АСТ-54».
Большегрузные автомобили нередко создают в мегаполисе проблемы для других участников дорожного движения. Летом прошлого года огромная фура Scania при развороте зацепила две машины и напрочь перекрыла Красный проспект в районе станции метро «Гагаринская».
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