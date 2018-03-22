Мост на Красном проспекте стал ловушкой для грузовиков

Инцидент с застрявшей фурой произошел днем в четверг, 22 марта. Водитель белого грузовика Scania, следуя по Красному проспекту со стороны улицы Писарева в сторону площади Калинина, не рассчитал высоту своего грузовика и застрял под мостом. Высоты

3,8 метра

оказалось недостаточно для шведского большегруза.

Примечательно, что это второй подобный случай за последние сутки. В среду на этом же месте застрял контейнеровоз, также создавший затруднения для движения транспорта.

Некоторые водители посетовали в соцсетях, что указанная высота проезда на мостах не всегда соответствует действительности. «В Академе знак 3,8 — и проходишь. А здесь нет», — написал один из подписчиков паблика «АСТ-54».

Большегрузные автомобили нередко создают в мегаполисе проблемы для других участников дорожного движения. Летом прошлого года огромная фура Scania при развороте зацепила две машины и напрочь перекрыла Красный проспект в районе станции метро «Гагаринская».