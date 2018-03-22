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С жителями Самары обсудят возможную отмену троллейбуса №10
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С жителями Самары обсудят возможную отмену троллейбуса №10 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В пятницу, 23 марта, в 10:00, под мостом на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова, в салоне троллейбуса № 10 сотрудники трамвайно-троллейбусного управления Самары встретятся с жителями, чтобы обсудить рентабельность троллейбусного маршрута № 10, который планируется отменить, сообщает 63.ru.
По информации ТТУ, за 2017 год троллейбусы № 10перевез всего 78 тысяч пассажиров, что составило 0,46% от общего пассажиропотока. Себестоимость перевозки одного пассажира составила 78 рублей. Троллейбус на этом маршруте является фактически «персональным», то есть невыгодным и убыточным.
Маршрут троллейбуса №10 начинается от остановки «Клуб Мир», проходит через Заводское шоссе, улицу Кабельную и заканчивается возле бывшего Куйбышевского завода кабелей связи.
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 Ещё 2 источника 
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