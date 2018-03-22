Школьник попал под машину в Вологде

8-летний вологжанин пострадал в ДТП. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

Авария произошла 21 марта в 18 часов на Панкратова, 86. Как сообщили в городском отделе ГИБДД, мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспорта. Пешехода не заметил 19-летний водитель «Хонда Аккорд».

В результате ДТП юный нарушитель отделался легкими травмами: ушибами коленей и локтей. Медики отправили его на больничный.

Стоит отметить, что с начала года в Вологде произошло уже 15 ДТП, в которых 16 детей получили травмы. В трех авариях виновны сами юные участники дорожного движения.

Всего за минувшие сутки в Вологде произошло 31 ДТП с материальным ущербом. Трое автомобилистов сели за руль нетрезвыми, еще двое не имели при себе документов.