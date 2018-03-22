Ещё
Школьник попал под машину в Вологде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьник попал под машину в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
8-летний вологжанин пострадал в ДТП. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
Авария произошла 21 марта в 18 часов на Панкратова, 86. Как сообщили в городском отделе ГИБДД, мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспорта. Пешехода не заметил 19-летний водитель «Хонда Аккорд».
В результате ДТП юный нарушитель отделался легкими травмами: ушибами коленей и локтей. Медики отправили его на больничный.
Стоит отметить, что с начала года в Вологде произошло уже 15 ДТП, в которых 16 детей получили травмы. В трех авариях виновны сами юные участники дорожного движения.
Всего за минувшие сутки в Вологде произошло 31 ДТП с материальным ущербом. Трое автомобилистов сели за руль нетрезвыми, еще двое не имели при себе документов.
Вологда.рф: последние новости
«Лада Калина» протаранила иномарку в Вологде Почти полсотни водителей ездили по Вологде на неисправных автомобилях Иномарка влетела в отбойник на трассе в Вологодской области: есть жертвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах152
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»142
Офицеры МВД подрались на совещании88
С IKEA можно попрощаться8
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»195
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
02:53
«До прорыва в отношениях РФ и США еще далеко»
Политика В мире
02:55
Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске
Политика Происшествия
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
01:18
Москвичам обозначили сроки прихода весны
Общество Новости Москвы
00:49
При «нападении» на РФ подлодка ВМС США вмёрзла в лёд
Происшествия Армия
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение