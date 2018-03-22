СК начал проверку по факту схода колесных пар локомотива пассажирского поезда под Тверью

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Следователи устанавливают обстоятельства схода с рельсов двух колесных пар локомотива пассажирского поезда в Тверской области . Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"В настоящее время следствием организован и проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила она.

Белгород. По предварительным данным, в четверг примерно в 05:40 утра на 376-м км перегона станций Елизаровка — Осечинка сошли с рельсов две колесные пары локомотива поезда сообщением Санкт-Петербург

Никто из пассажиров поезда не пострадал.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы.