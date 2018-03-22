Ещё
СК начал проверку по факту схода колесных пар локомотива пассажирского поезда под Тверью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК начал проверку по факту схода колесных пар локомотива пассажирского поезда под Тверью 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства схода с рельсов двух колесных пар локомотива пассажирского поезда в Тверской области. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.
"В настоящее время следствием организован и проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила она.
По предварительным данным, в четверг примерно в 05:40 утра на 376-м км перегона станций Елизаровка — Осечинка сошли с рельсов две колесные пары локомотива поезда сообщением Санкт-Петербург — Белгород.
Никто из пассажиров поезда не пострадал.
На месте происшествия ведутся восстановительные работы.
ТАСС: последние новости
Власти США начали расследование обстоятельств наезда беспилотной автомашины на пешехода Сотрудники ГИБДД и водители в Калининграде спасли упавшего на мост в центре города лебедя Женская футбольная команда из Брянска попала в ДТП под Липецком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»71
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом178
Россиян ждет повышение подоходного налога1606
Украина назло России уничтожила свою промышленность406
Видео
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
01:43
Экс-любовницу Абдулова проверили на детекторе лжи
Шоу-бизнес
20:00
Суд по делу Рыбки и Лесли перенесли
Шоу-бизнес Происшествия
00:34
У преследуемого Панина больше нет сил
Шоу-бизнес
03:08
Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Новости Москвы Погода
01:28
Пилот чудом избежал катастрофы
Происшествия
00:53
Народ в ужасе от ритуала с ребенком Рапунцель
Шоу-бизнес
01:00
Поклонники возмущены отношением Бузовой к отцу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение