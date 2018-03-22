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Сдавал назад и задавил бабушку: водитель получил год колонии за гибель женщины в ДТП
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Сдавал назад и задавил бабушку: водитель получил год колонии за гибель женщины в ДТП 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске завершился суд над водителем «Газели», который осенью прошлого года насмерть сбил пожилую женщину в Пашино.
«Он сдавал задним ходом на «Газели», не убедился в безопасности движения и задавил бабушку», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Василий Савицкий.
Как сообщили в отделе Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло днём 4 октября 2017 года на улице Солидарности — на внутриквартальной территории возле здания 65 к. 1, в котором располагается магазин. Женщину сбил 43-летний водитель ГАЗ-2790.
Сам виновник после ДТП пояснил автоинспекторам, что он разгрузил товар, закрыл будку — в это время, по словам водителя, сзади никого не было. «Убедившись в безопасности своего манёвра, начал сдавать назад, предварительно подав звуковой сигнал. Двигался со скоростью менее 5 км/ч. Услышал крик, нажал педаль тормоза, вышел из машины», — привели показания водителя в Госавтоинспекции.
Как рассказал гособвинитель Василий Савицкий, в ДТП пострадала 78-летняя женщина. Позже она умерла в больнице от травм, а водитель оказался на скамье подсудимых.
По словам старшего помощника прокурора, свою вину мужчина признал, раскаялся и выплатил родственникам погибшей полмиллиона рублей. Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в особом порядке.
Как сообщили в суде, водителя признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Согласно приговору, осуждённому предстоит провести один год в колонии-поселении. Кроме того, суд запретил ему садиться за руль в течение двух лет.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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