Музыканты группы «Пикник» рассказали о самочувствии после аварии

Клавишник «Пикника» Станислав Шклярский рассказал о ДТП, в которое попала группа на днях, и поблагодарил всех, кто оказывал музыкантам поддержку. Он и его коллега бас‐гитарист и бэк‐вокалист коллектива Марат Корчемный дали интервью программе «За сценой» на «Нашем радио».

Музыканты отметили, что все участники коллектива уже находятся дома.

Наконец-то все вернулись из этого экстремального приключения домой, а дома, как вы знаете, и стены помогают

— Станислав Шклярский.

Они выразили слова благодарности всем, кто поддерживал музыкантов после ДТП. Участники группы отметили, что поклонники буквально «разрывали» телефоны и социальные сети с пожеланиями скорейшего выздоровления, многие приходили в больницу с подарками.

Марат Корчемный рассказал, что группа «Пикник» внесет коррективы в свой гастрольный график

из-за случившегося.

Нам потребуется

какое-то время, чтобы набраться сил. Из ближайшего — Калининград перенесем на 12 июня, Петрозаводск — на 13 мая, Мурманск — на 15 мая, а дальше — посмотрим

— Марат Корчемный.

Авария произошла 16 марта на 50 километре автодороги «Владимир —

— Тума» на территории

Гусь-Хрустального

района. По предварительной информации полиции, водитель кроссовера Honda

выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ» и микроавтобусом Volkswagen. В итоге пострадали семь человек: водитель Honda, а также водитель и пассажиры Volkswagen, музыканты группы «Пикник». Возбуждено административное дело.