Проезд легковушек по трассе М11 из Москвы в Петербург будет стоить 2 тыс. рублей 

Проезд по трассе М11 из Москвы в Санкт-Петербург для легковых автомобилей будет стоить около двух тысяч рублей. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.
"Стоимость проезда по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для автомобилей первой тарифной группы, для легковых автомобилей, будет в пределах двух тысяч рублей. Это конкурентная цена", − цитирует Кельбаха Агентство «Москва». Председатель правления "Автодора" также уточнил, что полностью трассу М11 сдадут в эксплуатацию в конце 2018 года. К первой категории относят легковые автомобили и мотоциклы, с прицепом или без него.
Скоростная автодорога М11 «Москва −Санкт-Петербург» протянется от МКАД, а затем примкнет к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность трассы будет равна 669 километрам. Магистраль строят поэтапно: сейчас для проезда открыты участки от МКАД до Солнечногорска и обход Вышнего Волочка.