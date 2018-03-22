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Водители реанимируют пациентов.
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Водители реанимируют пациентов. 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
На станциях скорой помощи в столице Карелии, не кому работать, поэтому людей помогают спасать штатные водители. Так поведали министру здравоохранения в докладе сотрудники ССП. Все сотрудники не довольны тем, что персонала не хватает просто критично, что не дает нормально работать.
— По нормативам в машине реанимация должна быть целая бригада мед. персонала, а вот в Петрозаводске ездит один фельдшер. Так, если реанимацию вызвали к человеку с инфарктом, фельдшер не может одни провести реанимацию, и ему на помощь приходит водитель! — рассказывает сотрудник. Так наши водители, уже умеют без подсказок сделать непрямой массаж сердца.
Кроме персонала, катастрофически не хватает специализированных автомобилей, из — за этого мы задерживаемся в дороге и нарушаем нормы.
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