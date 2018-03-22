Водители реанимируют пациентов.

На станциях скорой помощи в столице Карелии , не кому работать, поэтому людей помогают спасать штатные водители. Так поведали министру здравоохранения в докладе сотрудники ССП. Все сотрудники не довольны тем, что персонала не хватает просто критично, что не дает нормально работать.

— По нормативам в машине реанимация должна быть целая бригада мед. персонала, а вот в Петрозаводске ездит один фельдшер. Так, если реанимацию вызвали к человеку с инфарктом, фельдшер не может одни провести реанимацию, и ему на помощь приходит водитель! — рассказывает сотрудник. Так наши водители, уже умеют без подсказок сделать непрямой массаж сердца.

Кроме персонала, катастрофически не хватает специализированных автомобилей, из — за этого мы задерживаемся в дороге и нарушаем нормы.