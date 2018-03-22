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Грузовик протаранил Volvo в Отрадном — водителя легковушки увезла скорая
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Грузовик протаранил Volvo в Отрадном — водителя легковушки увезла скорая 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Грузовик с негабаритным грузом, выезжая с территории завода металлоконструкций на Ленинградском шоссе в Отрадном, протаранил легковушку Volvo. Водителя иномарки вернули к жизни благодаря массажу сердца. Об этом пишут очевидцы в соцсети «Вконтакте»
Внимание, в видео содержится ненормативная лексика!
Машины столкнулись за мостом через реку Святка. У иномарки полностью разбита передняя часть. Очевидцы сообщают, что водитель был не пристегнут. Несмотря на сработавшие подушки безопасности, он получил серьезные травмы.
Через несколько часов в группе «Подслушано в Отрадном» жители города начали писать соболезнования. Возможно, мужчина скончался в больнице.
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