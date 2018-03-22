Стоимость проезда по новой трассе М-11 из Москвы в Петербург составит около 2 тыс. рублей

Стоимость проезда по платным участкам на скоростной автомобильной трассе М-11 из Москвы Санкт-Петербург составит около 2 тыс. рублей для легковых автомобилей, сообщил журналистам глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах

«Стоимость проезд по трассе М-11 для легковых автомобилей составит порядка 2 тыс. рублей», — сказал он, добавив, что среднее время в пути с учетом остановок составит около 6 часов.

Кельбах напомнил, что движение на всех участках трассы будет открыто в декабре 2018 года за исключением северного обхода Твери . Движение в обход Твери будет осуществляться по реконструируемому бесплатному участку трассы М-10.

Глава «Автодора» отметил, что значительную часть на трассе М-11 будут составлять транзитные автомобили, в том числе жителей Петербурга, которые регулярно ездят на работу в Москву.

Также он сообщил, что в настоящее время пользователи платных участков федеральных трасс «Автодора» приобрели почти 483 тыс. транспондеров (устройство для быстрого проезда шлагбаумов на платных участках с электронной оплатой), а к концу года количество транспондеров может вырасти до 1 млн штук.

Новая скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Автодорога пройдет по территориям Центрального и Северо-западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов.

Новая дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург в основном проходит параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и пересекает ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок в разных уровнях.

Расчетная скорость движения составит 150 км в час, а количество полос от 4 до 10 на разных участках.