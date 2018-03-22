Стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для легковушек составит порядка 2 тыс. руб.

Стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для легковых автомобилей составит порядка 2 тыс. руб. Об этом журналистам сообщил председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.

«Стоимость проезда по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для автомобилей первой тарифной группы, для легковых автомобилей, будет в пределах 2 тыс. руб. Это конкурентная цена», — сказал С. Кельбах, отметив, что полностью трасса будет сдана в эксплуатацию в конце текущего года.

К первой категории относятся легковые транспортные средства с прицепом и без них, а также мотоциклы с прицепом (коляской) и без них.