Стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для легковушек составит порядка 2 тыс. руб. 

Стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для легковых автомобилей составит порядка 2 тыс. руб. Об этом журналистам сообщил председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.
«Стоимость проезда по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для автомобилей первой тарифной группы, для легковых автомобилей, будет в пределах 2 тыс. руб. Это конкурентная цена», — сказал С. Кельбах, отметив, что полностью трасса будет сдана в эксплуатацию в конце текущего года.
К первой категории относятся легковые транспортные средства с прицепом и без них, а также мотоциклы с прицепом (коляской) и без них.
Скоростная автомобильная дорога М11 «Москва-Санкт-Петербург» пройдет от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 км. Строительство магистрали ведется в несколько этапов. В настоящее время функционируют участки от МКАД до Солнечногорска (15-58 км) и обход Вышнего Волочка (258-334 км).