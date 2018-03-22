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Проезд на машине от Москвы до Санкт-Петербурга приравняют к билету на поезд
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Проезд на машине от Москвы до Санкт-Петербурга приравняют к билету на поезд 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Стоимость проезда по новой платной трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга составит около двух тысяч рублей. Об этом сообщил журналистам глава «Автодор» Сергей Кельбах, передает ТАСС.
«В пределах двух тысяч рублей. Это для первой тарифной группы, легковой. Это действительно конкурентоспособно», — отметил он.
Таким образом, он станет равноценен билету в плацкартный вагон. В настоящее время стоимость таких билетов варбируется от 1617 до 2214 рублей.
Путь по трассе протяженностью 669 километров и скоростным ограничением 130 километров в час будет занимать не более шести часов, а прежняя дорога М-10 станет ее бесплатным дублером: магистрали пересекаются в шести местах: на 58-м, 49-м, 208-м, 258-м, 334-м, 543-м километрах.
Ввод новой скоростной трассы в эксплуатации по всей ее протяженности запланирован на 2018 год. Уже открыты два ее участка: с 15 по 58 и с 258 по 334 километры.
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