Тяжелые травмы получил пенсионер в ДТП на Ставрополье 

Пожилой водитель «Лады Калины» получил серьезные травмы, перевернувшись на автомобиле. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.
Вечером 21 марта в Труновском районе 68-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и наехал на обочину. Автомобиль перевернулся.
Пенсионер с травмами грудной клетки, позвоночника и головы был срочно доставлен в больницу. Водитель не пристегнулся ремнями безопасности.
К предполагаемым причинам аварии специалисты отнесли плохое самочувствие мужчины и превышение скорости.
Сейчас обстоятельства уточняются.