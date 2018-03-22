Тяжелые травмы получил пенсионер в ДТП на Ставрополье

Пожилой водитель «Лады Калины» получил серьезные травмы, перевернувшись на автомобиле. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.

Вечером 21 марта в Труновском районе 68-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и наехал на обочину. Автомобиль перевернулся.

Пенсионер с травмами грудной клетки, позвоночника и головы был срочно доставлен в больницу. Водитель не пристегнулся ремнями безопасности.

К предполагаемым причинам аварии специалисты отнесли плохое самочувствие мужчины и превышение скорости.

Сейчас обстоятельства уточняются.