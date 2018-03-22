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Катание красноярки на плюшке в центре города закончилось проверкой полиции
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Катание красноярки на плюшке в центре города закончилось проверкой полиции 

АиФ Красноярск 11 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярка прокатилась по набережной на плюшке, привязанной к машине, и выложила видео в соцсети. Полицейские начали проверку по данному факту.
Отметим, согласно ПДД, перевозить людей вне кабины автомобиля запрещено. За нарушение этого правила водителю придётся заплатить штраф.
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