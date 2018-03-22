Катание красноярки на плюшке в центре города закончилось проверкой полиции

Красноярка прокатилась по набережной на плюшке, привязанной к машине, и выложила видео в соцсети. Полицейские начали проверку по данному факту.

Отметим, согласно ПДД, перевозить людей вне кабины автомобиля запрещено. За нарушение этого правила водителю придётся заплатить штраф.

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