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На улице Крупской в Кургане Mazda сбила девочку
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На улице Крупской в Кургане Mazda сбила девочку 

45.ru 31 минуту назад
Фото: 45.ru
Вчера, 21 марта, в 19:00 в Кургане на улице Крупской в районе дома № 93 автомобиль Mazda сбил девочку. Машиной управлял 66-летний мужчина.
Mazda двигалась по улице Крупской со стороны микрорайона Глинки в сторону ул. Орджоникидзе. 12-летняя девочка переходила проезжую часть в неположенном месте, притом что недалеко был нерегулируемый пешеходный переход.
— Девочка находилась на проезжей части одна, на одежде ребенка не было световозвращающих элементов, — подчеркивают в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Кургану.
Девочка-пешеход госпитализирована в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного креста.
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