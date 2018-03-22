На улице Крупской в Кургане Mazda сбила девочку

Вчера, 21 марта, в 19:00 в Кургане на улице Крупской в районе дома № 93 автомобиль Mazda сбил девочку. Машиной управлял 66-летний мужчина.

Mazda двигалась по улице Крупской со стороны микрорайона Глинки в сторону ул. Орджоникидзе. 12-летняя девочка переходила проезжую часть в неположенном месте, притом что недалеко был нерегулируемый пешеходный переход.

— Девочка находилась на проезжей части одна, на одежде ребенка не было световозвращающих элементов, — подчеркивают в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Кургану.