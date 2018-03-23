В Японии названы самые экономичные автомобили 2017 года

Управление транспорта, земплепользования и инфраструктуры Японии опубликовало десятку самых экономичных автомобилей, продающихся на рынке страны по состоянию на окончание 2017 года.

В сегменте «легковушек» вполне ожидаемо победа досталась гибриду Toyota Prius, заявленный расход топлива которого составляет 2,45-литра горючего на 100 километров пути.

Строчкой ниже располагается гибридный хэтчбек Toyota Aqua с расходом в 2,63-литра на 100 км, а первую тройку замыкает Nissan Note e-Power — 2,68 литра топлива на «сотню».

Десятка самых экономичных легковых автомобилей в Японии за 2017 год:

Toyota Prius — 2,45-литра на 100 километров

Toyota Aqua — 2,63-литра на 100 километров

Nissan Note — 2,68-литра на 100 километров

Honda Fit — 2,68-литра на 100 километров

Honda Grace — 2,87-литра на 100 километров

Toyota Vitz — 2,90-литра на 100 километров

Toyota Corolla Axio — 2,90-литра на 100 километров

Toyota Corolla Fielder — 2,90-литра на 100 километров

Honda Shuttle — 2,90-литра на 100 километров

Toyota Camry — 2,99-литра на 100 километров.

Отметим, что шесть мест из десяти в этом рейтинге оказалось за автомобильной маркой Toyota.