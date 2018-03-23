Ещё
В Японии названы самые экономичные автомобили 2017 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии названы самые экономичные автомобили 2017 года 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Управление транспорта, земплепользования и инфраструктуры Японии опубликовало десятку самых экономичных автомобилей, продающихся на рынке страны по состоянию на окончание 2017 года.
В сегменте «легковушек» вполне ожидаемо победа досталась гибриду Toyota Prius, заявленный расход топлива которого составляет 2,45-литра горючего на 100 километров пути.
Строчкой ниже располагается гибридный хэтчбек Toyota Aqua с расходом в 2,63-литра на 100 км, а первую тройку замыкает Nissan Note e-Power — 2,68 литра топлива на «сотню».
Десятка самых экономичных легковых автомобилей в Японии за 2017 год:
Toyota Prius — 2,45-литра на 100 километров
Toyota Aqua — 2,63-литра на 100 километров
Nissan Note — 2,68-литра на 100 километров
Honda Fit — 2,68-литра на 100 километров
Honda Grace — 2,87-литра на 100 километров
Toyota Vitz — 2,90-литра на 100 километров
Toyota Corolla Axio — 2,90-литра на 100 километров
Toyota Corolla Fielder — 2,90-литра на 100 километров
Honda Shuttle — 2,90-литра на 100 километров
Toyota Camry — 2,99-литра на 100 километров.
Отметим, что шесть мест из десяти в этом рейтинге оказалось за автомобильной маркой Toyota.
Daily-Motor: последние новости
В России отзывают более 12 тысяч автомобилей Mercedes-Benz Водителей РФ обязали надевать одежду со светоотражающими элементами Определены самые популярные автомобили с пробегом в Москве
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1599
Еще одна страна вышлет российских дипломатов141
Британия испугалась мести России110
Раскрыта главная цель Путина на новый срок397
Жириновского обвинили в домогательствах293
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:11
Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
Происшествия
01:22
Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким
Общество Конфликты
01:30
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья
Шоу-бизнес
01:55
В России признали бессилие перед США
Армия Войска
00:34
4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой
Шоу-бизнес
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:43
Неоперившегося пингвина увидели американцы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение