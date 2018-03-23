Toyota Camry названа самым надежным автомобилем в мире

Американское независимое агенство Consumer Reports выложило десятку наиболее надежных автомобилей в мире. Рейтинг сформирован на основании опроса респондентов, владеющих автомобилями с пробегом более 200 тысяч миль или 321 тысячи километров, которых попросили назвать количество неисправностей с их машинами за 2017 год.

Первая строчка данного ТОП-а досталась японскому седану D-класса — Toyota Camry. Второе место оказалось за Honda Accord. Первую тройку замкнул гибрид Toyota Prius. Четвертым назван кроссовер Honda CR-V, а пятым Toyota Sienna.