Топ-10 лучших автомобилей, способных проезжать свыше 300 тысяч км

Популярное американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг топ-10 самых надёжных автомобилей, которые без какого-либо ремонта способны проехать более 200 000 миль, что эквивалентно 321,868 км.

Как неоднократно отмечалось ранее, Consumer Reports — это ежемесячный журнал некоммерческой организации, специалисты которого занимаются тестами потребительской продукции. В целях испытаний организация самостоятельно покупает машины, и накатывает на них тысячи миль, чтобы определить самые качественные и некачественные автомобили.

Для подготовки рейтинга топ-10 самых надёжных автомобилей, готовых проезжать свыше 200 тысяч миль без какого-либо ремонта, издание CR обратилось к своим респондентам, и выбрало те автомобили, которые уже успели преодолеть отметку в 200 000 миль (за последние 12 месяцев) без жалоб со стороны владельцев.

Специалисты издания уверены, что их данные помогут автолюбителям приобрести проверенную машину, проводить всё необходимое обслуживание и поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии. В этом случае транспортное средство будет «служить верой и правдой».

Топ-10 лучших автомобилей по версии издания Consumer Report, которые способны без каких-либо проблем проехать свыше 200 000 миль за последние 12 месяцев (в порядке убывания):

— Toyota Camry;

— Honda Accord;

— Toyota Prius;

— Honda CR-V;

— Toyota Sienna;

— Honda Civic;

— Toyota Corolla;

— Toyota 4Runner;

— Toyota Highlander;