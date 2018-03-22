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Топ-10 лучших автомобилей, способных проезжать свыше 300 тысяч км
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Топ-10 лучших автомобилей, способных проезжать свыше 300 тысяч км 

LiveCars.Ru 28 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Популярное американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг топ-10 самых надёжных автомобилей, которые без какого-либо ремонта способны проехать более 200 000 миль, что эквивалентно 321,868 км.
Как неоднократно отмечалось ранее, Consumer Reports — это ежемесячный журнал некоммерческой организации, специалисты которого занимаются тестами потребительской продукции. В целях испытаний организация самостоятельно покупает машины, и накатывает на них тысячи миль, чтобы определить самые качественные и некачественные автомобили.
Для подготовки рейтинга топ-10 самых надёжных автомобилей, готовых проезжать свыше 200 тысяч миль без какого-либо ремонта, издание CR обратилось к своим респондентам, и выбрало те автомобили, которые уже успели преодолеть отметку в 200 000 миль (за последние 12 месяцев) без жалоб со стороны владельцев.
Специалисты издания уверены, что их данные помогут автолюбителям приобрести проверенную машину, проводить всё необходимое обслуживание и поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии. В этом случае транспортное средство будет «служить верой и правдой».
Топ-10 лучших автомобилей по версии издания Consumer Report, которые способны без каких-либо проблем проехать свыше 200 000 миль за последние 12 месяцев (в порядке убывания):
— Toyota Camry;
— Honda Accord;
— Toyota Prius;
— Honda CR-V;
— Toyota Sienna;
— Honda Civic;
— Toyota Corolla;
— Toyota 4Runner;
— Toyota Highlander;
Ford F-150.
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