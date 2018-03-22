В Можге водитель легковушки сбил девочку, переходившую дорогу в неположенном месте

Можга. Удмуртия . В Можге водитель легковушки сбил девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 16-летнюю пострадавшую доставили в больницу.

Авария произошла 21 марта на улице Леспромхоза.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-21074», мужчина, 1955 года рождения, совершил наезд на пешехода — девочку, 2002 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте», — говорится в сообщении.

В региональной Госавтоинспекции рекомендуют проводить с детьми дополнительные беседы о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

«Отпуская ребенка на улицу, обратите его внимание на то, что переходить дорогу нужно строго по пешеходному переходу. Составьте для ребенка маршрут от дома до школы. Необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз пройдите этот маршрут вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок его запомнил», — обращаются сотрудники ГИБДД к родителям.