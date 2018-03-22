На Шевченко машины влетают в яму из-за асфальта, который пошёл волнами

На улице Шевченко рядом с ТЮЗом провалился асфальт. Как сообщают автомобилисты, на дороге образовались волны и водителям приходится притормаживать.

«Провал образовался с правой стороны по направлению от Мамина-Сибиряка в сторону Свердлова, — сообщил читатель Е1.RU Павел. — Глубина провала хорошая, автомобили влетают в яму».

Как уточнили Е1.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга , провал образовался из-за грунтовых подземных вод.

— В комитете благоустройства о ситуации с дорогой на Шевченко знакомы, — добавили в мэрии. — Завтра пройдёт совещание, на котором будет решаться вопрос об ограничении движения. Ремонт участка дороги планируется в летний период.

Прошлой весной асфальт пошёл волнами на отремонтированном Россельбане.

Ранее мы публиковали инструкцию, что делать екатеринбуржцу, если во дворе или на дороге огромные ямы.