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На Шевченко машины влетают в яму из-за асфальта, который пошёл волнами
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На Шевченко машины влетают в яму из-за асфальта, который пошёл волнами 

e1.ru 35 минут назад
Фото: e1.ru
На улице Шевченко рядом с ТЮЗом провалился асфальт. Как сообщают автомобилисты, на дороге образовались волны и водителям приходится притормаживать.
«Провал образовался с правой стороны по направлению от Мамина-Сибиряка в сторону Свердлова, — сообщил читатель Е1.RU Павел. — Глубина провала хорошая, автомобили влетают в яму».
Как уточнили Е1.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, провал образовался из-за грунтовых подземных вод.
— В комитете благоустройства о ситуации с дорогой на Шевченко знакомы, — добавили в мэрии. — Завтра пройдёт совещание, на котором будет решаться вопрос об ограничении движения. Ремонт участка дороги планируется в летний период.
Прошлой весной асфальт пошёл волнами на отремонтированном Россельбане.
Ранее мы публиковали инструкцию, что делать екатеринбуржцу, если во дворе или на дороге огромные ямы.
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