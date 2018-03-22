«Опель» развернуло на Богдашке: пробки во всех направлениях, пассажирку увезли на скорой

Утром 22 марта в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого автомобиль Opel Astra выкинуло на встречную полосу — одного человека увезли на скорой

«Toyota Harrier двигался по Богдана Хмельницкого со стороны улицы Бардина в сторону Сухого Лога в крайнем левом ряду по трамвайным путям попутного направления. Opel Astra выезжал со двора дома Богдана Хмельницкого, 5 на улицу Богдана Хмельницкого, совершал левый поворот в сторону Бардина», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».

«Опель» начал выезжать, поворачивать налево, не увидел «Тойоту» и произошло ДТП. От удара Opel Astra развернуло и выкинуло на встречную полосу, добавляют аваркомы.

В Opel есть пострадавшая — пассажирку увезли на скорой помощи. Пробки из-за аварии было во всех направлениях.