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«Опель» развернуло на Богдашке: пробки во всех направлениях, пассажирку увезли на скорой
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«Опель» развернуло на Богдашке: пробки во всех направлениях, пассажирку увезли на скорой 

ngs.ru 41 минуту назад
Фото: ngs.ru
Утром 22 марта в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого автомобиль Opel Astra выкинуло на встречную полосу — одного человека увезли на скорой
«Toyota Harrier двигался по Богдана Хмельницкого со стороны улицы Бардина в сторону Сухого Лога в крайнем левом ряду по трамвайным путям попутного направления. Opel Astra выезжал со двора дома Богдана Хмельницкого, 5 на улицу Богдана Хмельницкого, совершал левый поворот в сторону Бардина», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
«Опель» начал выезжать, поворачивать налево, не увидел «Тойоту» и произошло ДТП. От удара Opel Astra развернуло и выкинуло на встречную полосу, добавляют аваркомы.
В Opel есть пострадавшая — пассажирку увезли на скорой помощи. Пробки из-за аварии было во всех направлениях.
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