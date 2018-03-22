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2 тыс. автомобилей зарегистрировали во флагманском офисе «Мои документы» в Москве
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2 тыс. автомобилей зарегистрировали во флагманском офисе «Мои документы» в Москве 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Уже 2 тысячи автомобилей прошли регистрацию во флагманском офисе «Мои документы» в столице, в день сотрудники ГИБДД принимают около 120 заявителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Флагманский офис «Мои документы» принял двухтысячного заявителя, который обратился туда для регистрации транспортного средства. Эту услугу впервые стали предоставлять здесь в январе 2018 года. В сутки сотрудники ГИБДД могут принимать до 120 заявителей», — говорится в сообщении.
Для регистрации автомобиля необходима предварительная запись через единый портал госуслуг или через официальный сайт мэра столицы, на котором можно перенести запись без ограничения количества бронирований. После регистрации заявитель должен подъехать в нужное время к флагманскому офису «Мои документы», который находится на первом этаже торгового центра «Афимолл Сити» по адресу: Пресненская набережная, дом 2.
«На въезде со стороны Тестовской улицы оборудована бесплатная стоянка для клиентов и площадка для осмотра автомобилей. Там же работают сотрудники ГИБДД», — добавляется в сообщении.
Флагманский офис «Мои документы» работает ежедневно с 10:00 до 22:00. В нем доступны более 170 государственных услуг.
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