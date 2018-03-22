В Невинномысске водитель на «зебре» наехал на ногу пешеходу

ДТП с участием пешехода произошло на улице Гагарина в Невинномысске , сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Вечером 21 марта водитель автомобиля Opel наехал на ногу женщине, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. 44-летняя местная жительница с закрытым переломом стопы доставлена в больницу.

Выяснилось, что 22-летний автомобилист имеет водительский стаж всего два года, в момент аварии был трезв и злостным нарушителем не является.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка для уточнения всех обстоятельств.