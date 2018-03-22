Ещё
В Невинномысске водитель на «зебре» наехал на ногу пешеходу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Невинномысске водитель на «зебре» наехал на ногу пешеходу 

АиФ Ставрополье 58 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
ДТП с участием пешехода произошло на улице Гагарина в Невинномысске, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Вечером 21 марта водитель автомобиля Opel наехал на ногу женщине, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. 44-летняя местная жительница с закрытым переломом стопы доставлена в больницу.
Выяснилось, что 22-летний автомобилист имеет водительский стаж всего два года, в момент аварии был трезв и злостным нарушителем не является.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка для уточнения всех обстоятельств.
АиФ Ставрополье: последние новости
В КЧР водитель на «Приоре» въехал в лошадь Спящий водитель устроил смертельное ДТП на трассе «Кавказ Мотоциклист без прав перевернулся на Ставрополье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога957
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке174
Призывников заставят являться в военкомат без повесток235
Панин с огромным долгом сбежал из России157
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики96
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение