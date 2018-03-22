ДТП на проспекте Победы в Пензе привело к возникновению серьезного затора

По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы образовались пробки.

Затруднено движение в районе Центрального рынка. Средняя скорость движения транспортного потока на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого не превышает 10 км/ч.

Затор образовался на улице Володарского в районе пересечения с улицей Пушкина. По возможности ищите пути объезда. Также в центре города пробки образовались на улице Максима Горького при движении в сторону улицы Володарского, а также на пересечении улицы Суворова с Толстовским путепроводом.

Из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка на проспекте Победы. Автомобилисты стоят в направлении центра, а средняя скорость движения не превышает 5 км/ч.

Сильно затруднено движение на улице Гагарина. Автомобилисты стоят в районе пересечения с улицей Крупской. Заторы образовались в обоих направлениях.

Большая пробка скопилась на улице Свердлова сразу после съезда с моста. Затор растянулся до пересечения с улицей Калинина. Также не удастся быстро проехать на перекрестке улицы Куйбышева с улицей Свердлова.

Огромная пробка образовалась на улице Терновского в направлении центра. Затор начинается от пересечения с Ростовской улицей. Практически парализовано движение на прилегающих улицах — Сухумской и Петровской, где средняя скорость движения не превышает 5 км/ч.