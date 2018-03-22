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Поезд, локомотив которого под Тверью сошел с рельсов, продолжил свой путь
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Поезд, локомотив которого под Тверью сошел с рельсов, продолжил свой путь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Пассажирский поезд Санкт-Петербург — Белгород, локомотив которого сошел с рельсов в Тверской области, продолжил движение по маршруту, сообщает Октябрьская железная дорога.
Ранее сообщалось, что около 05.50 мск четверга в Тверской области на 79-м километре перегона Елизарово — Осечинка Октябрьской железной дороги сошла с рельсов колесная пара локомотива пассажирского поезда Санкт-Петербург — Белгород. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения железнодорожного полотна не произошло, другие поезда следовали по второму пути. На место происшествия был отправлен восстановительный поезд со станции Бологое, планировалось заменить электровоз пассажирского состава.
"Поезд №119 Санкт-Петербург — Белгород, ранее остановленный на перегоне Елизаровка — Осеченка, отправился далее по маршруту следования в 8.21 (мск). Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме по обоим путям", — информирует Октябрьская железная дорога.
По ее данным, время задержки поезда по прибытии на станцию назначения составит порядка 2 часов.
Как отмечает дорога, в 5.15 мск на перегоне Елизаровка — Осеченка элктровоз поезда наехал на посторонний предмет при скорости в 5 километров в час. Причины произошедшего выясняются.
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