Поезд, локомотив которого под Тверью сошел с рельсов, продолжил свой путь

Ранее сообщалось, что около 05.50 мск четверга в Тверской области на 79-м километре перегона Елизарово — Осечинка Октябрьской железной дороги сошла с рельсов колесная пара локомотива пассажирского поезда Санкт-Петербург — Белгород. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения железнодорожного полотна не произошло, другие поезда следовали по второму пути. На место происшествия был отправлен восстановительный поезд со станции Бологое , планировалось заменить электровоз пассажирского состава.

"Поезд №119 Санкт-Петербург — Белгород, ранее остановленный на перегоне Елизаровка — Осеченка, отправился далее по маршруту следования в 8.21 (мск). Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме по обоим путям", — информирует Октябрьская железная дорога.

По ее данным, время задержки поезда по прибытии на станцию назначения составит порядка 2 часов.

Как отмечает дорога, в 5.15 мск на перегоне Елизаровка — Осеченка элктровоз поезда наехал на посторонний предмет при скорости в 5 километров в час. Причины произошедшего выясняются.