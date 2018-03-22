ДТП с душком: в Башкирии «Opel» врезался в груженый трактор, пострадали двое

Дорожная авария с участием трактора произошла днем в среду, 21 марта, в Альшеевском районе республики. На 51 киломере дороги Стерлитамак — Раевка минивэн Opel Vivaro врезался в шедший впереди трактор МТЗ-82.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель иномарки не справился с управлением, нарушил дистанцию и спровоцировал ДТП. От удара минивэн накрепко засел под осью груженого навозом прицепа, его хлипкий деревянный бортик отвалился, и иномарку засыпало кизяком.

— В аварии пострадали пассажиры Opel: 58-летний житель Стерлитамака и 47-летняя женщина, их доставили в больницу, — рассказал в своем блоге госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Всего, по данным ГИБДД, за прошедшие сутки в республике произошло 13 аварий, один человек погиб, 15 пострадали.