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Авария из-за смартфона. В Челябинске столкнулись три иномарки
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Авария из-за смартфона. В Челябинске столкнулись три иномарки 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным очевидцев, авария случилась в Ленинском районе, недалеко от поселка Сухоросово. Автомобилисту пришло смс-сообщение. Он отвлекся от дороги, потерял управление, вылетел на встречку и врезался в Ford Mondeo. После этого машина пролетела еще несколько метров и протаранила Hyundai Solaris. В итоге автомобиль виновника ДТП слетел в кювет и уткнулся носом в сугроб.
В итоге три иномарки оказались серьезно искорежены. Водители отказались от госпитализации.
Напомним, ранее в Челябинске столкнулись два автомобиля Mitsubishi Lancer. В результате аварии погибли четыре человека.
Фото: vk.com/region_chelyaba
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