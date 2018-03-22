Авария из-за смартфона. В Челябинске столкнулись три иномарки 

По данным очевидцев, авария случилась в Ленинском районе, недалеко от поселка Сухоросово. Автомобилисту пришло смс-сообщение. Он отвлекся от дороги, потерял управление, вылетел на встречку и врезался в Ford Mondeo. После этого машина пролетела еще несколько метров и протаранила Hyundai Solaris. В итоге автомобиль виновника ДТП слетел в кювет и уткнулся носом в сугроб.
В итоге три иномарки оказались серьезно искорежены. Водители отказались от госпитализации.
Напомним, ранее в Челябинске столкнулись два автомобиля Mitsubishi Lancer. В результате аварии погибли четыре человека.
Фото: vk.com/region_chelyaba