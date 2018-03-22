Улица Зорге в Уфе перекрыта для движения из-за коммунальной аварии

Движение машин по улице Рихарда Зорге в Уфе перекрыто. Движение возможно только по двум полосам в сторону улицы Округа Галле и одной полосе в сторону улицы 50 лет СССР, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

На улице ведутся ремонтные работы: устраняется утечка на трубопроводе холодного водоснабжения.

Напомним, коммунальная авария произошла 21 марта. Специалисты «Уфаводоканала» выявили утечку на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров. Он пролегает под улицей Рихарда Зорге в районе Южного автовокзала.

После перекрытия улица на Зорге возникли огромные пробки. Мэрия просит горожан выбирать альтернативные маршруты.