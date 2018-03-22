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Улица Зорге в Уфе перекрыта для движения из-за коммунальной аварии
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Улица Зорге в Уфе перекрыта для движения из-за коммунальной аварии 

АиФ-Уфа 36 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Движение машин по улице Рихарда Зорге в Уфе перекрыто. Движение возможно только по двум полосам в сторону улицы Округа Галле и одной полосе в сторону улицы 50 лет СССР, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.
На улице ведутся ремонтные работы: устраняется утечка на трубопроводе холодного водоснабжения.
Напомним, коммунальная авария произошла 21 марта. Специалисты «Уфаводоканала» выявили утечку на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров. Он пролегает под улицей Рихарда Зорге в районе Южного автовокзала.
После перекрытия улица на Зорге возникли огромные пробки. Мэрия просит горожан выбирать альтернативные маршруты.
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