Путь открыт: с федеральной трассы «Дон» сняли ограничение движения

Сегодня утром, 22 марта, проезд по участку трассы М-4 «Дон» с 777-го по 1026-й километр вновь открыт для большегрузов и пассажирского транспорта.

Больше трех суток ситуация на дороге оставалась напряженной. Водители простаивали в многочасовых пробках. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Каменском и Тарасовском районах.