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Путь открыт: с федеральной трассы «Дон» сняли ограничение движения
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Путь открыт: с федеральной трассы «Дон» сняли ограничение движения 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня утром, 22 марта, проезд по участку трассы М-4 «Дон» с 777-го по 1026-й километр вновь открыт для большегрузов и пассажирского транспорта.
— Ограничение движения ввели в шесть часов вечера 18 марта из-за погодных условий, — отметил в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Больше трех суток ситуация на дороге оставалась напряженной. Водители простаивали в многочасовых пробках. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Каменском и Тарасовском районах.
Спасатели были вынуждены развернуть пункты обогрева в придорожных кафе и заправках. За трассой с неба следили беспилотники. Помощь водителям и пассажирам оказывали спасатели и экипажи ДПС.
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