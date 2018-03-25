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В Рыбинске иномарка насмерть сбила ребенка: видео
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В Рыбинске иномарка насмерть сбила ребенка: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Камеры наблюдения зафиксировали, как внедорожник на полной скорости сбивает 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет. ЧП произошло в Рыбинске, кадры с места происшествия выложены «ВКонтакте».
На записи видно, как четверо подростков подходят к пересечению улиц Плеханова и Луначарского, ожидая зеленого сигнала светофора. Один мальчик почему-то решает перебежать дорогу на красный свет, но не заметил машину. На полной скорости автомобиль сбил ребенка, протащив его несколько метров. От полученных школьник погиб.
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