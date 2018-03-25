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Опубликовано видео аварии, унесшей жизнь подростка в Рыбинске
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Опубликовано видео аварии, унесшей жизнь подростка в Рыбинске 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Трагедия, произошедшая вечером в минувшую субботу, 24 марта, на пересечении улиц Плеханова и Луначарского в Рыбинске, попала в объектив городской камеры наблюдения.
На записи видно, как группа подростков подошла к регулируемому переходу.
Один из них ринулся через проезжую часть. При этом, судя по всему, в тот момент пешеходам горел запрещающий сигнал светофора.
Через несколько мгновений школьника сбил автомобиль.
По данным СМИ, пострадавший — 13-летний Тимур М., скончался на месте аварии до приезда медиков.
По некоторым данным, подростки могли играть в «Беги или умри» — опасное «развлечение», суть которого заключается в том, что участник должен пробежать в непосредственной близости перед проезжающим транспортным средством. Официальные источники эту версию пока не подтверждают.
Отметим, что на этой неделе в Рыбинске уже происходили серьезные ДТП с участием несовершеннолетних.
Так, в минувший четверг, 22 марта, легковой автомобиль сбил на «зебре» девятилетнюю девочку. Инцидент попал в объектив регистратора.
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