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Легковушка сбила девочку на переходе в Рыбинске
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Легковушка сбила девочку на переходе в Рыбинске 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Девятилетняя жительница Рыбинска угодила под колеса Toyota Camry, когда по настоянию уступившего ей водителя троллейбуса ступила на пешеходный переход. Камера регистратора зафиксировала страшную аварию.
Авария произошла в 12:40 в минувший четверг на Волочаевской улице. На кадрах видно, что школьница стояла на тротуаре, дожидаясь, когда ее пропустят машины. Первым притормозил водитель следовавшего в правом ряду троллейбуса — он даже показал ребенку, что можно идти. Девочка бросилась на противоположную сторону, но в этот момент ее сбил не притормозивший перед «зеброй» владелец Toyota.
Пострадавшую отбросило на пару метров вперед, подняться на ноги она не смогла. Девочку, по данным регионального управления ГИБДД, госпитализировали с многочисленными травмами, о ее состоянии ничего не сообщается.
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