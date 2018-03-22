Сколько времени пассажирский транспорт может стоять на остановке?

«Недавно ехала на автобусе №28 от пл. Маркса до пл. Свердлова. На каждой остановке по пути этого маршрута автобус стоят от 2 до 5 минут, собирая пассажиров, хотя все сидячие места в салоне уже были заняты. Было ощущение, что мы больше стояли, чем ехали. Неужели это нормально?»

Как пояснили в пресс-службе мэрии Новосибирска, четкого регламента по времени, проведенном на остановках, для пассажирского транспорта нет.

Выполняя рейс, водитель автобуса ориентируется не на конкретную остановку, а на расписание, которое он старается соблюдать. Если идет с опережением графика — может простоять на остановке дольше.