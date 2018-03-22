В больнице от травм скончался строитель «Самара Арены»

Во вторник, 20 марта, в больнице имени Семашко скончался 25-летний гражданин республики Узбекистан , работавший по найму на строительстве стадиона «Самара Арена», сообщает samara.kp.ru.

Молодой человек был доставлен в лечебное учреждение с травмами головы и переломами ребер, которые, по предварительной информации получены при падении с высоты. Обстоятельства, при которых это произошло, устанавливают соответствующие органы.

По словам представителей компании-подрядчика ПСО «Казань», молодой человек действительно работал на стройке «Самара-Арены», но 12 марта у него был выходной. Он упал не на стройплощадке, а в общежитии, после чего был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Семье погибшего окажут помощь.

В настоящее время по факту гибели человека проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Точные причины смерти рабочего прояснит судебно-медицинское исследование.