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В больнице от травм скончался строитель «Самара Арены»
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В больнице от травм скончался строитель «Самара Арены» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 20 марта, в больнице имени Семашко скончался 25-летний гражданин республики Узбекистан, работавший по найму на строительстве стадиона «Самара Арена», сообщает samara.kp.ru.
Молодой человек был доставлен в лечебное учреждение с травмами головы и переломами ребер, которые, по предварительной информации получены при падении с высоты. Обстоятельства, при которых это произошло, устанавливают соответствующие органы.
По словам представителей компании-подрядчика ПСО «Казань», молодой человек действительно работал на стройке «Самара-Арены», но 12 марта у него был выходной. Он упал не на стройплощадке, а в общежитии, после чего был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Семье погибшего окажут помощь.
В настоящее время по факту гибели человека проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Точные причины смерти рабочего прояснит судебно-медицинское исследование.
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