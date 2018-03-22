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Иномарка на скорости влетела в стену в Мурино
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Иномарка на скорости влетела в стену в Мурино 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Водитель за рулем KIA Rio врезался в стену торгового павильона у станции метро «Девяткино». ДТП во Всеволожском районе произошло поздно вечером 21 марта, около 23:00  Иномарка вылетела на Привокзальную площадь, сдавая назад, потом развернулась и на полной скорости через пешеходный переход протаранила магазин
Очевидцы в социальной сети «Вконтакте» сообщают, что мужчина 30 лет, сидевший за рулем иномарки, был пьян. На записи с камеры наблюдения видно, что пассажир, сидевший на переднем сидении, пытается прийти в чувства после удара.
https://youtu.be/iZbej9BKgX0
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