Иномарка на скорости влетела в стену в Мурино

Водитель за рулем KIA Rio врезался в стену торгового павильона у станции метро «Девяткино». ДТП во Всеволожском районе произошло поздно вечером 21 марта, около 23:00 Иномарка вылетела на Привокзальную площадь, сдавая назад, потом развернулась и на полной скорости через пешеходный переход протаранила магазин

Очевидцы в социальной сети «Вконтакте» сообщают, что мужчина 30 лет, сидевший за рулем иномарки, был пьян. На записи с камеры наблюдения видно, что пассажир, сидевший на переднем сидении, пытается прийти в чувства после удара.

https://youtu.be/iZbej9BKgX0