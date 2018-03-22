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В Пензе на улице Чапаева иномарка сбила студентку и протащила ее несколько метров
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В Пензе на улице Чапаева иномарка сбила студентку и протащила ее несколько метров 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В соцсетях жители областного центра обсуждают резонансное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала молодая девушка. Первые снимки с места инцидента появились в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, дорожная авария произошла в минувшую среду, 21 марта, около пяти часов вечера на улице Чапаева в Пензе вблизи остановки «Спар». Водитель, находившийся за рулем автомобиля марки «Renault Duster», сбил девушку-студентку на пешеходном переходе.
«Девушку протащил метров десять. Пострадавшая доставлена в больницу с ушибами и переломом», — сообщил подробности ДТП один из свидетелей.
«Удар был сильный. У девушки сломано бедро, в «скорой» сказали», — написала другая Интернет-пользовательница.
Официальных комментариев по данному факту пока не поступало. В настоящее время в обстоятельствах дорожной аварии разбираются сотрудники пензенской Госавтоинспекции.
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