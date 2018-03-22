В Пензе на улице Чапаева иномарка сбила студентку и протащила ее несколько метров

В соцсетях жители областного центра обсуждают резонансное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала молодая девушка. Первые снимки с места инцидента появились в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, дорожная авария произошла в минувшую среду, 21 марта, около пяти часов вечера на улице Чапаева в Пензе вблизи остановки «Спар». Водитель, находившийся за рулем автомобиля марки «Renault Duster», сбил девушку-студентку на пешеходном переходе.

«Девушку протащил метров десять. Пострадавшая доставлена в больницу с ушибами и переломом», — сообщил подробности ДТП один из свидетелей.

«Удар был сильный. У девушки сломано бедро, в «скорой» сказали», — написала другая Интернет-пользовательница.