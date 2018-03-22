Столкновение двух бронетранспортеров в Абхазии попало на видео

В Сухуми произошло ДТП с участием военной техники. Столкновение двух бронетранспортеров сняли камеры видеонаблюдения. Запись аварии опубликовал "Ридус"

БТР врезались друг в друга на нерегулируемом перекрестке улицы Ардзинбы и проспекта Леона.

По данным источника в местной полиции, здесь раньше был светофор. Потом он сломался. Вместо того, чтобы починить устройство, его просто убрали. С этого момента ДТП на участке случаются гораздо чаще.

Техника ехала на невысокой скорости, поэтому пострадавших в аварии нет. Виновному в столкновении военнослужащему пришлось дать объяснения начальству.