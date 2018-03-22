Две аварии случились на одном из участков Толмачёвской: пострадали три человека за четыре часа

Вечером 21 марта на одном и том же участке улице Толмачёвской в Ленинском районе Новосибирска произошли две аварии с пострадавшими.

В 21:25 возле здания № 43/4 — недалеко от остановки «Тарная база» — столкнулись две встречных «Тойоты Короллы», сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В автоинспекции уточнили, что 38-летний водитель одной из «Тойот» ехал со стороны улицы Хилокской в направлении села Толмачёво . «Не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилем „Тойота Королла“, которая следовала во встречном направлении», — описали аварию в автоинспекции.

В ГИБДД уточнили, что 29-летняя водитель второй «Короллы» попала в больницу № 34 с ушибами носа и колена. Выехавший на встречку водитель пояснил автоинспекторам, что перед аварией он ехал со скоростью 60 км/час.

За четыре часа до этой аварии, в 17:15, в этом же месте случилась ещё одна. В ДТП сошлись два попутных автобуса № 28 и 324, которые ехали со стороны села Толмачёво в направлении Хилокской. В аварии пострадали два пассажира 324-го маршрута: 21-летняя девушка ушибла нос, а 40-летний мужчина получил сотрясение мозга. Пострадавших увезли в больницу.