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Две аварии случились на одном из участков Толмачёвской: пострадали три человека за четыре часа
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Две аварии случились на одном из участков Толмачёвской: пострадали три человека за четыре часа 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 21 марта на одном и том же участке улице Толмачёвской в Ленинском районе Новосибирска произошли две аварии с пострадавшими.
В 21:25 возле здания № 43/4 — недалеко от остановки «Тарная база» — столкнулись две встречных «Тойоты Короллы», сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В автоинспекции уточнили, что 38-летний водитель одной из «Тойот» ехал со стороны улицы Хилокской в направлении села Толмачёво. «Не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилем „Тойота Королла“, которая следовала во встречном направлении», — описали аварию в автоинспекции.
В ГИБДД уточнили, что 29-летняя водитель второй «Короллы» попала в больницу № 34 с ушибами носа и колена. Выехавший на встречку водитель пояснил автоинспекторам, что перед аварией он ехал со скоростью 60 км/час.
За четыре часа до этой аварии, в 17:15, в этом же месте случилась ещё одна. В ДТП сошлись два попутных автобуса № 28 и 324, которые ехали со стороны села Толмачёво в направлении Хилокской. В аварии пострадали два пассажира 324-го маршрута: 21-летняя девушка ушибла нос, а 40-летний мужчина получил сотрясение мозга. Пострадавших увезли в больницу.
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