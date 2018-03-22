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Полиция показала видео смертельного ДТП с участием беспилотного Uber
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Полиция показала видео смертельного ДТП с участием беспилотного Uber 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Полиция американского города Темпе опубликовала запись смертельного ДТП с участием беспилотной машины Uber.
Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ — Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018 г.
На видеозаписи с регистратора видно, что женщина переходила дорогу с велосипедом в неположенном и слабоосвещенном месте. Внутри салона находилась водитель, которая в последний момент заметила пешехода. В беспилотных автомобилях на этапах тестирования водители обычно находятся в салоне, вмешиваясь в управление лишь в исключительных случаях.
"Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", — цитирует РИА Новости полицию города.
Эта авария стала первым ДТП с участием беспилотных автомобилей, где погиб человек. Ранее полиция Аризоны заявила, что не видит признаков вины беспилотной машины Uber.
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 Ещё 2 источника 
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