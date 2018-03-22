В Красноярском крае при ДТП погиб водитель, лишенный прав за пьяную езду

Канске произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, в результате погиб водитель ВАЗа.

По данным ГИБДД, за рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 24-летний молодой человек, уже лишенный прав за вождение в нетрезвом виде. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet, которым управлял 37-летний мужчина. В машине также была пассажирка, 29-летняя девушка. От удара иномарка отлетела на грузовик DAF с полуприцепом, за рулем которого сидел 32-летний мужчина.