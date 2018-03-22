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В Красноярском крае при ДТП погиб водитель, лишенный прав за пьяную езду
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В Красноярском крае при ДТП погиб водитель, лишенный прав за пьяную езду 

АиФ Красноярск 48 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Канске произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, в результате погиб водитель ВАЗа.
По данным ГИБДД, за рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 24-летний молодой человек, уже лишенный прав за вождение в нетрезвом виде. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet, которым управлял 37-летний мужчина. В машине также была пассажирка, 29-летняя девушка. От удара иномарка отлетела на грузовик DAF с полуприцепом, за рулем которого сидел 32-летний мужчина.
Водитель отечественного авто погиб. Медицинская помощь также потребовалась пассажирке иномарки. Оставшиеся в живых водители были трезвыми, у погибшего взяли кровь на анализ. Очевидцы рассказывают, что виновник аварии двигался на высокой скорости. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.
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