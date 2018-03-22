Сбитая машиной. Иркутские зоологии выхаживают сову после ДТП

В иркутской галерее снова переполох. Очередное дикое животное попало сюда прямо из леса на лечение. В этот раз выхаживать зоологам пришлось маленькую сову, с которой случилось невероятное — птицу прямо на лету сбил автомобиль на трассе недалеко от города Братска на севере Иркутской области

К сожалению владелец автомобиля, который сбил птицу, помощи ей не оказал. С обочины ее подобрали неравнодушные люди и сразу начали искать варианты как ей помочь. Оказалось, что квалифицированную медицинскую помощь сове могут оказать только в Иркутске . Тут же нашли еще одних людей, которые транспортировали пострадавшую.

Как отмечает директор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина, сове очень повезло, что она попала на к ним буквально в течение суток с момента чп. Совершенно очевидно, что без помощи человека она бы не выжила.

При осмотре у птицы были обнаружены многочисленные ушибы и ссадины. Зато переломов и других опасных повреждений у птицы нет, а это значит, что шанс на выздоровление очень велик. Размеры у ястребиных сов небольшие, сами по себе они очень легкие и именно это помогло минимизировать последствия от столкновения с авто.

«Эти симпатичные птицы хуже других сов переносят условия неволи и с большим трудом начинают есть не характерную пищу. Обычно, лечение проходит с осложнениями, особенно если приходится использовать фиксирующие повязки. В данном случае прогноз более-менее благоприятный, серьёзных травм (переломов) не выявлено», — комментирует Людмила Ивушкина.

Ястребиная сова — одна из самых малочисленных сов, обитающих в лесах Приангарья. Живут они обычно в глубокой тайге и к человеческому жилью, как и к дорогам стараются не приближаться. Птицы достигают в длину 35 сантиметров и при размахе крыльев от 60-ти сантиметров летают невысоко над землей. Один из таких полетов и стал для совы из зоогалереи несчастливым.

Людмила Ивушкина считает случай с совой и то, что она оказалась возле дороги, серьезным сигналом для экологов. Изменить поведение сов и ареал их обитания могут, например, массовые вырубки. За последние полгода это уже второй выявленный случай, когда сову сбивает автомобиль. А сколько еще не выявленных?

Сейчас птица проходит курс лечения, после которого ее перевезут поближе к месту жительства и выпустят на волю.