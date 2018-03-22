«Взрывник из Остина» совершал подрывы из-за «проблем в личной жизни»

Организатор серии взрывов в Остине (штат Техас) 24-летний Марк Энтони Кондитт, совершивший самоубийство, оставил видеозапись, на которой разъясняет свои мотивы. Он признался, что пошел на преступления из-за «проблем в личной жизни».

Полицейские постановили, что злоумышленник не имеет отношения к терроризму и расовой ненависти, передает ТАСС

С начала марта в Остине прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли двое человек, четверо получили ранения. В трех случаях взрывные устройства были спрятаны в посылках, которые находили у своих домов местные жители.

Молодой человек попытался скрыться от стражей порядка на автомобиле и привел в действие два взрывных устройства, которые находились в его машине.