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В Бразилии из-за масштабной аварии 14 штатов остались без света
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В Бразилии из-за масштабной аварии 14 штатов остались без света 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Не менее 14 штатов в Бразилии остались без электричества. По словам министра энергетики Фернанду Коэльо Фильо, причиной отключения стал сбой на гидроэлектростанции в штате Пара. Авария произошла в 15:40 по местному времени и затронула 22 процента потребителей
Обесточенными оказались 2049 из 2204 муниципалитетов на севере и северо-востоке страны. Больше других пострадали штаты Рио-Гранде-ду-Норте, Параиба и Мараньян, где большинство городов уже несколько часов остаются без света.
Кроме того, РИА Новости сообщает о проблемах на юге и юго-востоке Бразилии. Прекратил работу общественный транспорт: закрыто метро, не ходят трамваи.
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