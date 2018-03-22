В Бразилии из-за масштабной аварии 14 штатов остались без света

Не менее 14 штатов в Бразилии остались без электричества. По словам министра энергетики Фернанду Коэльо Фильо, причиной отключения стал сбой на гидроэлектростанции в штате Пара. Авария произошла в 15:40 по местному времени и затронула 22 процента потребителей

Обесточенными оказались 2049 из 2204 муниципалитетов на севере и северо-востоке страны. Больше других пострадали штаты Рио-Гранде-ду-Норте, Параиба и Мараньян, где большинство городов уже несколько часов остаются без света.