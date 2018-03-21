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В Екатеринбурге на улице нашли два трупа — причина гибели
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В Екатеринбурге на улице нашли два трупа — причина гибели 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Чкаловском районе Екатеринбурга в переулке Рижский, близ дома №4 вечером 21 марта обнаружены два трупа. Тела двух мужчин были в машине Mitsubishi Lancer, передают очевидцы, публикуя снимок в паблике «Район Вторчермет» одной из соцсетей.
В следственном отделе СКР по Чкаловскому району «АиФ-Урал» сообщили о начале доследственной проверки, однако в ходе первичного осмотрам места происшествия и трупов признаков криминальной смерти не обнаружены. Однако имеются следы употребления наркотиков, сообщил пресс-атташе следственного регионального главка СКР Александр Шульга.
Интересно, что машина стояла неподалеку от ГКБ № 24. что находится в том же переулке. Местные СМИ писали о том, что прошлой осенью под окнами этого учреждения погиб мужчина — ему якобы не оказали медицинскую помощь.
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