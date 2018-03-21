В Екатеринбурге на улице нашли два трупа — причина гибели

В Чкаловском районе Екатеринбурга в переулке Рижский, близ дома №4 вечером 21 марта обнаружены два трупа. Тела двух мужчин были в машине Mitsubishi Lancer, передают очевидцы, публикуя снимок в паблике «Район Вторчермет» одной из соцсетей.

Интересно, что машина стояла неподалеку от ГКБ № 24. что находится в том же переулке. Местные СМИ писали о том, что прошлой осенью под окнами этого учреждения погиб мужчина — ему якобы не оказали медицинскую помощь.