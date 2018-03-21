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Пьяный привез ребенка в детский сад на своей машине
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Пьяный привез ребенка в детский сад на своей машине 

Карельские вести 2 часа назад
Сегодня сотрудники ДПС, проводили рейд около детского сада по улице Древлянке. Всего сотрудники, смогли проверить порядка 20 машин. К сожалению ГИБДД, родители пренебрегают безопасностью своих детей.
— в одном из автомобилей ребенок находился на заднем сидении. Но увы, не был пристегнут специальным удерживающим ремнем.
— пояснили в ГИБДД, уточнив, автолюбитель будет привлечен к ответсвенности.
Так же произошел случай из ряда вон. Остановив одну из машин с ребенком, при разговоре с родителем, сотрудник ДПС ощутил стойкий запах алкоголя. Тогда «горе папаше» предложили «дыхнуть в трубочку», которая выдала результат в 0,52 промилле. Теперь мужчине грозит штраф в 30 000 рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.
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