Операция «Пешеходный переход» прошла в ЦАО

21 марта в Центральном административном округе сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД провели профилактическую операцию «Пешеходный переход». Корреспондент «ВМ» принял участие в акции полицейских.

Сотрудники органов внутренних дел дежурили в тех местах, где по статистике чаще всего происходили дорожно-транспортные происшествия.

— Только за два месяца нынешнего года в Центральном округе случилось 54 аварии, — рассказывает инспектор отдела пропаганды ГИБДД УВД по ЦАО Татьяна Зюбина. — В результате 4 человека погибли и 62 — получили ранения. В 26 случаях водители сбивали пешеходов, в половине из них — на пешеходных переходах.

Полицейские наблюдали за движением, останавливали пешеходов, которые переходили улицу в неположенных местах, и проводили с ними профилактические беседы.

В этот же день для школьников районов Арбат, Хамовники и Пресненский полицейские провели конкурс «Безопасное колесо», посвященный 45-летию образования отрядов юных инспекторов движения.

В гости к учащимся приехали студенты медицинского колледжа и учили оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим во время аварии: останавливать кровотечение, перевязывать руки и ноги, делать искусственное дыхание. Был конкурс строя и песни, соревновались мальчишки: кто проедет на велосипеде быстрее по условной улице с переходом, останавливаясь на светофор, и проезжая правильно на все дорожные знаки.

— В конкурсе победила команда «Светофор» школы № 2055, — сообщила майор полиции Елена Муравская.