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Дорожная служба урегулировали движение на Ленинском проспекте
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Дорожная служба урегулировали движение на Ленинском проспекте 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Дорожные службы исправили ситуацию со светофорами, которые регулируют движение на Ленинском проспекте напротив гостиницы «Спутник». 21 марта об этом сообщили в ГКУ «Центр организации дорожного движения».
Жители Гагаринского района неоднократно жаловались, что на этом участке автомагистрали людям приходится подолгу стоять на переходе в ожидании зеленого сигнала светофора.
Андрей Усачев, студент Московского авиационного института, вместе с родителями переехал на Ленинский проспект три года назад. Помимо учебы, он подрабатывает официантом в кафе неподалеку от гостиницы «Спутник». Путь от дома до работы занимает у него в идеале не более 20 минут пешком. Но в реальности — около получаса.
— До сегодняшнего дня на этом перекрестке я за последние три года очень редко дожидался зеленого света, — говорит Андрей Усачев. — Даже засекал: девять минут ждал, пока зеленый загорится. Мало у кого хватает терпения так долго топтаться на морозе. Тут даже бабушки дорогу на красный переходят.
По наблюдениям Усачева, водители к этому перекрестку тоже давно привыкли и, зная, что пешеходы редко дожидаются разрешающего сигнала, загодя снижают скорость.
Переход через четыре полосы проезжей части Ленинского проспекта регулируют четыре светофора. Причем даже на коротких отрезках (односторонняя полоса шириной не более трех метров) красный свет горел по две с лишним минуты.
— Не понимаю, зачем здесь нужен светофор, — говорит Андрей, имея в виду короткую часть перехода. — Машин здесь немного, обычной зебры вполне бы хватило.
Многочисленные и настойчивые жалобы местных жителей в управу района, ГИБДД и дорожные службы возымели действие. В результате работа светофоров была перестроена, и теперь время их переключения стало короче.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Богородицкий, начальник управления совершенствования работы и развития светофорного хозяйства города Москвы ГКУ «Центр организации дорожного движения»:
— Ранее этот светофор был настроен с учетом приоритетного движения для общественного транспорта. То есть, другими словами, он работал больше для водителей, нежели для пешеходов. Но недавно, после многочисленных обращений горожан, мы перенастроили светофор.
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