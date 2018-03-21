Дорожные инспекторы обучили пешеходов правилам движения

21 марта в Центральном административном округе сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД провели профилактическую операцию «Пешеходный переход». Корреспондент «ВМ» принял участие в акции полицейских.

Сотрудники органов внутренних дел дежурили в тех местах, где по статистике чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

— Только за два месяца нынешнего года в Центральном округе случилось 54 аварии, — говорит инспектор отдела пропаганды ГИБДД УВД по ЦАО Татьяна Зюбина. — В результате четыре человека погибли и 62 — получили ранения. 26 раз водители сбивали людей, в половине случаев — на пешеходных переходах.

Полицейские наблюдали за движением, останавливали пешеходов, которые переходили улицу в неположенных местах и проводили с ними профилактические беседы.

А для школьников провели конкурс «Безопасное колесо», посвященный 45-летию образования отрядов юных инспекторов движения.

В гости к учащимся приехали студенты медицинского колледжа и учили оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим во время аварии: останавливать кровотечение, перевязывать руки и ноги, делать искусственное дыхание. Мальчишки соревновались в том, кто проедет быстрее на велосипеде по условной улице с переходом, останавливаясь на сигнал светофора и соблюдая требования дорожных знаков.

— В конкурсе победила команда «Светофор» школы № 2055, — сообщила майор полиции Елена Муравская.