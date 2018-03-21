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Дорожные инспекторы обучили пешеходов правилам движения
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Дорожные инспекторы обучили пешеходов правилам движения 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
21 марта в Центральном административном округе сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД провели профилактическую операцию «Пешеходный переход». Корреспондент «ВМ» принял участие в акции полицейских.
Сотрудники органов внутренних дел дежурили в тех местах, где по статистике чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.
— Только за два месяца нынешнего года в Центральном округе случилось 54 аварии, — говорит инспектор отдела пропаганды ГИБДД УВД по ЦАО Татьяна Зюбина. — В результате четыре человека погибли и 62 — получили ранения. 26 раз водители сбивали людей, в половине случаев — на пешеходных переходах.
Полицейские наблюдали за движением, останавливали пешеходов, которые переходили улицу в неположенных местах и проводили с ними профилактические беседы.
А для школьников провели конкурс «Безопасное колесо», посвященный 45-летию образования отрядов юных инспекторов движения.
В гости к учащимся приехали студенты медицинского колледжа и учили оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим во время аварии: останавливать кровотечение, перевязывать руки и ноги, делать искусственное дыхание. Мальчишки соревновались в том, кто проедет быстрее на велосипеде по условной улице с переходом, останавливаясь на сигнал светофора и соблюдая требования дорожных знаков.
— В конкурсе победила команда «Светофор» школы № 2055, — сообщила майор полиции Елена Муравская.
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